"Это провокация!". Президент о скандале вокруг китайских рабочих

Президент Садыр Жапаров в очередном интервью агентству "Кабар" заявил, что обсуждения, связанные с иностранными гражданами, особенно с китайскими рабочими, являются предвыборной, специально организованной провокацией.

Он также подчеркнул, что в Кыргызстане полностью осуществляется контроль в отношении иностранных работников.

- Здравствуйте, Садыр Нургожоевич! Мы вновь обращаемся к Вам за комментариями по актуальным вопросам. В социальных сетях усилились обсуждения, касающиеся кыргызско-китайских отношений.

Поводом, судя по всему, послужил инцидент в Чуйской области, где гражданина Кыргызстана избили иностранцы. Достаточен ли контроль над иностранными гражданами, работающими в различных сферах в нашей стране?

- Во-первых, нужно открыто сказать: это провокация.

Есть группы, которые хотят организовать какие-то провокационные действия к предстоящим выборам. Мы всех их знаем. Пока лишь наблюдаем со стороны. Если перейдут границы, будут задержаны. Потом начнут кричать: "Нас просто так посадили".

Других поводов у них нет - только электроэнергетика и китайцы.

По электроэнергетике. Когда я подробно объяснил ситуацию, все успокоились.

Теперь вот второй "проблемой" пытаются сделать тему с китайскими гражданами.

В жизни всякое бывает. Даже на улицах Бишкека два кыргыза могут поссориться и подраться - мы ежедневно видим подобные ролики в соцсетях. Бытовые конфликты не стоит поднимать на высокий уровень и превращать в проблему двусторонних отношений.

Во-вторых, конечно, у нас достаточно возможностей не просто контролировать иностранцев, но и усиливать этот контроль. Если потребуется, мы можем в течение одного дня выдворить всех иностранцев, нарушающих закон, или сократить срок действия визы.

Однако сейчас у государства нет такой необходимости.

После вчерашнего инцидента мы направили предупреждение иностранным работникам, прибывшим из Китая для реализации крупных проектов:

"Поддерживайте добрые отношения с местным населением и проявите взаимное уважение во время работы над проектами".

После завершения проектов они ни дня не задержатся в Кыргызстане. Срок их рабочих виз истекает. У нас действует визовый режим с Китаем - ни один гражданин Китая не может въехать в Кыргызстан без визы.

Поэтому и местное население должно относиться к этому внимательно. Пусть все наши масштабные проекты, которые уже начались, будут успешно завершены. И без того достаточно сил, заинтересованных в том, чтобы эта дорога не была построена. Было много противодействия, и мы с трудом начали строительство этой дороги.

Эта дорога нужна не кому-то другому, она нужна нам самим, Кыргызстану. Причем нужна, как воздух и вода.

- Ранее ряд чиновников объясняли большое количество граждан Китая в стране тем, что началось строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Некоторые говорят: "Эту или любую другую дорогу мы и сами могли бы построить". Можем ли мы в реальности реализовать такие проекты без привлечения иностранной рабочей силы?

- У кыргызов есть хорошая поговорка: "Жылкыңа ченеп ышкыр, алыңа карап бышкыр", (Бери ношу по силам).

Не будем даже говорить о железной дороге, наши компании не смогли как следует заасфальтировать внутригородские дороги Нарына. А уж говорить о том, что мы сами пробьем тоннели в горах и построим железную дорогу - это смешно для наших компаний.

Четыре года назад я поручил строительство дороги Балыкчы - Барскоон на южном берегу Иссык-Куля кыргызским компаниям. До сих пор они не могут ее завершить.

Однажды поехал проверить: рабочих мало, работа идет медленно. Спрашиваю, почему так? Говорят: "После получения зарплаты они пропадают на три-четыре дня". Такой у нас недостаток, это нужно признать.

А вот на северном берегу Иссык-Куля дорогу Корумду - Балбай компания "China Road" выиграла только в прошлом году. Начали работу, за один сезон уложили асфальт и завершили.

Если мы скажем, что сами построим железную дорогу Китай-Кыргызстан-Узбекистан, то и за 30 лет не закончим.

Да, мы сами сейчас строим дорогу Балыкчы - Кочкор - Кара-Кече. Но эта дорога идет по ровной местности. Наши специалисты пока набираются опыта и учатся на этом проекте.

Кроме того, на строительстве железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан тоже работают наши специалисты. Мы специально их привлекли, сказали - учитесь, чтобы они приобрели навыки. Когда у нас появятся собственные специалисты, тогда и можем громко заявить: "Теперь построим сами". Пока что рано.

К тому же у нас недостаточно технологий. У нас почти нет современного оборудования, чтобы бурить тоннели, строить мосты в горах и выполнять прочие сложные работы.


Китай, Кыргызстан, Садыр Жапаров
