Иман Хелиф опровергла слухи о завершении карьеры

173  0
- Самуэль Деди Ирие
Боксерша Иман Хелиф опровергла слухи о том, что она ушла из профессионального спорта. Ранее её бывший тренер и менеджер Нассер Йесфах заявил, что спортсменка завершила карьеру после Олимпийских игр 2024 года в Париже, сославшись на отказ Хелиф проходить гендерное тестирование.

Однако сама Иман Хелиф подчеркнула, что никогда не объявляла о завершении своей карьеры. Она продолжает тренироваться и готовится к будущим соревнованиям, поддерживая физическую форму между Алжиром и Катаром.

На данный момент официального подтверждения о завершении карьеры Иман Хелиф нет.


Теги:
бокс
