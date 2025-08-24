Погода
WSJ: Переговоры Путина и Трампа не приблизили мир

Спустя всего неделю после переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске и через несколько дней после саммита в Белом доме стало очевидно: надежды американского президента на быстрый прорыв в мирных переговорах вновь оказались под вопросом. Оптимизм Трампа заметно угас, пишет The Wall Street Journal.

21 августа в своей соцсети Truth Social он заявил, что Украина вряд ли сможет выиграть войну, если ей и дальше не позволят наносить удары по территории России. "Это как сильная спортивная команда с великолепной защитой, которой запрещено играть в нападении. Победа в таком случае невозможна!" - подчеркнул Трамп. Одновременно он снова обрушился с критикой на Джо Байдена, напомнив, что тот ограничивал Киев лишь оборонительными действиями.

По данным WSJ, Трамп снова оказался перед тем же выбором, что и все семь месяцев его президентства: насколько решительно он готов давить на Путина и до какой степени намерен поддерживать Владимира Зеленского. Между тем планы о скорой встрече двух лидеров - с его участием или без него - не оправдались.

Американские и европейские дипломаты продолжают обсуждать варианты гарантий безопасности для Киева, включая идею размещения миротворцев в Украине. Однако Москва ясно дала понять: присутствие иностранных военных на украинской территории для нее неприемлемо.

Как отмечает издание, препятствием для прорыва стали различия в подходах Трампа и Путина. Американский лидер действует импровизационно и делает ставку на личные отношения, тогда как российский президент методично готовится и лишен сентиментальности. "Сейчас все, включая Путина, стремятся управлять Трампом. Россияне используют определенные формулировки, а он не всегда улавливает нюансы. Возможно, Путин сознательно создавал у него иллюзию согласия", - пояснила бывший советник по России в Совете нацбезопасности Фиона Хилл.

Путин, по мнению экспертов, играет "в долгую", рассчитывая улучшить позиции на фронте, даже если это будет стоить тысяч жизней. А публикация Трампа с фактическим намеком на удары по России может быть попыткой вернуть себе рычаги влияния на ситуацию. "Он понял, что отсутствие давления на Москву стало самым слабым местом его стратегии", - считает бывший посол США в России Александр Вершбоу. Однако без реальной военной поддержки подобные заявления, по его словам, имеют ограниченную ценность.

В Белом доме попытались смягчить эффект. Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт заявила, что президент лишь "поделился своими наблюдениями". Тем не менее WSJ отмечает: подобные слова показывают тревогу Трампа относительно перспектив переговоров. Напоминая о прошлом, издание указывает, что Трамп еще до инаугурации резко критиковал решение Байдена поставить Киеву дальнобойные ракеты ATACMS, считая это шагом к эскалации.

"Мы находимся там же, где и полгода назад. Договоренности не будет. Путин никогда не согласится", - приводит WSJ слова Курта Уолкера, бывшего спецпредставителя США по Украине.


Владимир Путин, Россия, США, Дональд Трамп
