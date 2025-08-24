Погода
СМИ: Трамп считает, что Украине придется заключить мир на условиях России

Президент США Дональд Трамп считает, что Украине придется заключить сделку об урегулировании конфликта "в значительной степени" на условиях России, сообщила газета Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

"Трамп, как продолжил высокопоставленный чиновник, считает, что Украине придется принять сделку - в основном на условиях России, - чтобы положить конец войне", - пишет издание.

Как сообщили газете три осведомленных источника, американский лидер не хочет оказывать давление на Москву, так как убежден, что у него больше рычагов влияния на Киев и европейских союзников.

"Он (Трамп. - Прим. ред.) давно считает, что Россия имеет преимущество в самой войне и поэтому ее нужно задабривать для мирных переговоров. Украина, с другой стороны, сильно зависит от США в плане поставок оружия и разведданных. Поэтому есть больше рычагов давления, чтобы заставить ее согласиться на сделку", - заявил бывший чиновник администрации Трампа на условиях анонимности.

Переговоры по урегулированию на Украине

Пятнадцатого августа на Аляске прошел российско-американский саммит. Президент Владимир Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили общий настрой на результат и большое количество направлений для совместной работы. Лидеры также выразили готовность работать над мирным завершением конфликта на Украине.

В понедельник Трамп провел в Белом доме переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.

В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов делегаций России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.

Источник: РИА новости


Теги:
США, Украина, Дональд Трамп
