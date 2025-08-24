В Казахстане водитель не справился с управлением и сбил детей

В Казахстане, в селе Бестерек области Абай, мужчина, который за рулём Toyota допустил наезд на детей, после приступа перестал узнавать людей, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Седьмой канал.

Сообщается, что 55-летний сельчанин более 20 лет работал водителем автобуса. В день происшествия у него случился приступ, из-за которого он не смог удержать руль.

"Состояние его здоровья тяжёлое, но он находится под арестом. Он не узнает людей, потому что у него был приступ. После приступа он не смог удержать руль, рядом была мама. Всё произошло в одно мгновение - трагический случай. Мы выражаем соболезнования. Просим прощения", - рассказал сын водителя Ерканат Серикулы.

Между тем в Урджарском районе простились с тремя детьми, погибшими в ДТП. Двух сестёр из одной семьи похоронили в селе Жангизтобе Жарминского района. Двухлетнего Нурадила - в селе Елтай. На траурную церемонию собрались родственники, односельчане и представители акимата.

Одна мама не смогла проводить в последний путь своего младшего сына - она находится в Астане рядом с двумя детьми, которые пострадали в ДТП. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести, они находятся в реанимации. Ещё одна девятилетняя девочка остаётся в районной больнице.

Что произошло

19 августа в селе Бестерек области Абай водитель, управлявший автомобилем Toyota, наехал на группу детей, стоявших на улице, в 10 метрах от проезжей части. В результате наезда двое детей скончались на месте, один - по дороге в медицинское учреждение. Ещё трое несовершеннолетних были госпитализированы с различными травмами.

Позже стало известно, что погибшие дети были в возрасте от 2 до 7 лет. Троим детям, получившим травмы, от 6 до 9 лет.

"По предварительным данным, пострадавшие являются детьми из двух семей. Двое из погибших были жителями села Жангизтобе Жарминского района и приехали в Урджар в гости к своим дедушке и бабушке, один ребёнок являлся жителем Урджарского района. Из трех пострадавших детей двое - из Урджарского района, один - из Жарминского", - сообщили ранее в акимате области Абай.

По информации отдела полиции Урджарского района, 55-летний водитель задержан. Освидетельствование показало, что в момент совершения аварии он был трезв.

Возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работали сотрудники полиции, проводятся все необходимые следственные действия для установления причин и обстоятельств трагедии.

Трагедия в Бестереке: пострадавшую девочку ввели в медикаментозный сон

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее распорядился направить самолёт с врачами на помощь детям, пострадавшим при ДТП в селе Бестерек.