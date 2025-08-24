В Бишкеке открыли памятник Чынгызу Айтматову и Мухтару Ауэзову

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров и Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев ранее открыли памятник "Золотой мост дружбы" в Бишкеке, сообщала пресс-служба Министерства культуры КР

Композиция посвящена народным писателям Кыргызстана Чынгызу Айтматову и Казахстана Мухтару Ауэзову.

Глава государства подчеркнул, что памятник выдающимся писателям является символом многовековой дружбы, братства и единства между народами двух стран. Он отметил вклад классиков, тех, кто строил мосты дружбы не только словом, но и всем сердцем.

"В своих произведениях Мухтар Ауэзов воспел дух казахской степи, силу народа, стремящегося к свободе, и внес весомый вклад в популяризацию эпоса "Манас". Чынгыз Айтматов показал миру красоту кыргызской земли, величие человеческих ценностей и духовности, а вместе с этим - судьбы и историю обоих народов", - сказал Садыр Жапаров.

В свою очередь, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении выразил благодарность Садыру Жапарову и всему кыргызскому народу за трепетное отношение к наследию Мухтара Ауэзова и подчеркнул значимость культурных связей между двумя странами.

"В прошлом году в Астане мы торжественно открыли памятник Айкол Манасу. Подобные добрые начинания, несомненно, еще больше укрепляют дружбу и взаимодействие между братскими странами. Действительно, нет более близких народов, чем казахи и кыргызы. Наши народы связаны кровными и духовными узами, общей историей и культурным наследием. Наша многовековая дружба выдержала испытание временем", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

В завершение своей речи Президент Садыр Жапаров привел слова великих классиков, подчеркнув, что высказывание Мухтара Ауэзова "Народ, достигший согласия, не погибнет" и сегодня находит отклик и живет в сердцах обоих народов, а изречение Чынгыза Айтматова "Единство - священное сокровище" остается важнейшим наставлением на пути к нашему согласию.