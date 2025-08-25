Фонд "Илбирс" провел обследование контактов диких птиц и мусорных полигонов

Общественный фонд "Фонд Илбирс" провел экспедиционные выезды в Иссык-Кульскую и Нарынскую области с целью выявления потенциальных мест контакта диких птиц с объектами человеческой деятельности (скотом, домашней птицей, мусорными полигонами и т.д.) как возможным способом передачи и переноса заболеваний между ними и на человека. Об этом они рассказали на своей страничке в соцсети.

Первоначально были обследованы восточное побережье озере Иссык-Куль с местами концентрации птиц в восточном Прииссыккулье.

Были отмечены места общей концентрации диких водоплавающих птиц с домашней птицей, так же места массовых скоплений на мусорном полегоне г. Каракола (грачи, чёрные вороны, галки, черноухие коршуны). Отмечены первые стаи и группы серых журавлей и журавлей красавок. Отмечены крупные стаи чибисов. Но пока в летний период крупных скоплений других водоплавающих и околоводных птиц нет, они будут позже в осенний период.

Вторым этапом был осмотр гнездовых скоплений на побережье озере Чатыр-Куль, было отмечено массовое гнездование горных и серых гусей, озёрных чаек, травников, памирских зуйков, огарей. Отмечена одна особь фламинго, которая держалась на данной территории с середины июня. Отмечены массовые миграционные скопления арктических куликов-песочников нескольких видов, что говорит о важности этого места на пути из Арктики в Индию и Африку.

Так же было выявлено несколько случаев гибели диких птиц на побережье оз. Иссык-Куль.

Данное мероприятие проходило в рамках проекта One Health in Nature Conservation – Enhancing Landscape Resilience to Zoonotic Disease Emergence by Consolidating Nature Conservation Systems in Central Asia/"Единое здоровье в охране природы - Повышение устойчивости ландшафтов к возникновению зоонозов путем консолидации систем охраны природы в Центральной Азии".