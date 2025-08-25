Погода
HAARP: когда погода становится оружием

Светлана Лаптева
В глубине аляскинской тундры, где земля покрыта снегом девять месяцев в году, а ближайший город находится в сотнях километров, стоит сооружение, которое выглядит как инопланетная база. Это - HAARP (High-frequency Active Auroral Research Program), Программа активных высокочастотных исследований ионосферы. Официально - это научный центр, созданный для изучения верхних слоёв атмосферы, где солнечный ветер сталкивается с магнитным полем Земли. Но за фасадом "исследований" скрывается нечто гораздо более тревожное, пишет AsiaToday.

Научный проект или геоинженерное оружие?

HAARP - это не просто антенны. Это массив из 180 вышек, образующих антенну площадью 33 акра - такую огромную, что её видно даже из космоса. Она способна генерировать мощные радиоволны, направленные в ионосферу - электрифицированный слой атмосферы на высоте от 80 до 600 км. Официальная цель - изучать влияние солнечной активности на радиосвязь, GPS и спутники.

Но что, если HAARP - не просто слушает? Что, если он разговаривает с небом? И что, если этот разговор может менять погоду?

Теории заговора вокруг HAARP существуют с 1990-х. Однако сегодня они звучат не как фантастика, а как логичное объяснение странных климатических аномалий, которые всё чаще случаются по всему миру: ураганы, возникающие из ниоткуда, рекордные волны жары в Арктике, многолетние засухи в Африке, внезапные наводнения в Европе.

Погода как оружие: как это работает?

Суть гипотезы проста: HAARP посылает в ионосферу мощные импульсы, которые локально нагревают воздух. Этот нагрев изменяет атмосферное давление, что, в свою очередь, влияет на движение воздушных масс. А это - основа всех погодных явлений.

Представьте, что можно искусственно создать антициклон над территорией противника - и превратить его поля в пустыню. Или направить тропический шторм прямо на ключевой порт. Или вызвать постоянную облачность над военной базой, чтобы парализовать авиацию.

Это не фантастика. Это - геоинженерия. И если HAARP способен влиять на ионосферу, то он способен влиять и на климат.

Кто стоит за этим?

Первоначально HAARP разрабатывался Военно-воздушными силами США, ВМС и Агентством перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA). Это не университетская лаборатория. Это - проект, созданный военными. В 2015 году он был передан Университету Аляски, но контроль над технологиями и данными, по мнению экспертов, остался в руках Пентагона.

Интересно, что после передачи управления, активность HAARP резко возросла. В 2023–2025 годах были зафиксированы всплески излучения перед сильнейшими ураганами на Филиппинах, наводнениями в Пакистане и рекордной жарой в Европе. Совпадение? Возможно. Но слишком много совпадений - это уже закономерность.

Погода без границ

Если HAARP действительно может управлять погодой, это меняет всё. Тогда война больше не требует армий. Достаточно нажать кнопку - и через неделю враг будет страдать от засухи, наводнения или урагана. И никто не сможет доказать, кто виноват.

Это - новое оружие, не зарегистрированное в международных договорах. Оно не оставляет следов. Оно не убивает напрямую. Оно уничтожает урожаи, экономику, доверие к власти. И делает это под видом "естественной катастрофы".

Истина где-то рядом

Официальные источники отрицают, что HAARP может влиять на погоду. Они называют это "научной фантастикой". Но те же источники никогда не публикуют полные данные о работе станции. А доступ к ней - строго ограничен.

Ирония в том, что даже если HAARP не может управлять погодой сегодня - он может научиться этому завтра. Технологии развиваются. Армии ищут новые способы ведения войны. И климат - последний рубеж, который ещё можно контролировать.

Когда-то ядерное оружие тоже было "невозможным". Сегодня - оно есть. А завтра - погода станет оружием. И мы уже стоим на пороге этой новой эры.

Только вопрос: Кто будет держать руку на рычаге?


США
