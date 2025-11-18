Погода
$ 87.27 - 87.73
€ 101.02 - 102.02

Равшанбек Сабиров ознакомился с ходом строительства завода "Хуа Руй"

219  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Директор Национального агентства по инвестициям при президенте КР Равшанбек Сабиров ознакомился с ходом реализации проекта по строительству завода автоклавного газобетона "Хуа Руй" в Ысык-Атинском районе Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Агентство провело выездной мониторинг объекта мощностью 300 000 м³ газобетона в год.

Сабиров отметил, что мониторинг осуществляется в соответствии с новым Законом КР об инвестициях от 12 августа 2025 года № 198. Документ усиливает правовые гарантии инвесторов и предусматривает привлечение местной рабочей силы в рамках проектов.

По данным Агентства, на строительной площадке выполнена значительная часть работ. Завершены строительно-монтажные работы на площади 8 000 м², готовность фундаментов под технологическое оборудование составляет 90%. Производственный корпус площадью 8 000 м² также готов на 90%. Монтаж оборудования выполнен на 60%. Уже установлены семь автоклавов, две шаровые мельницы, котельное оборудование, генераторная установка и распределительный пункт.

Проект предусматривает создание высокотехнологичного комплекса по производству автоклавного газобетона, что должно усилить строительный сектор, снизить импортозависимость и создать новые рабочие места.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449725
Теги:
Китай, строительство, Чуйская область
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  