Равшанбек Сабиров ознакомился с ходом строительства завода "Хуа Руй"

Директор Национального агентства по инвестициям при президенте КР Равшанбек Сабиров ознакомился с ходом реализации проекта по строительству завода автоклавного газобетона "Хуа Руй" в Ысык-Атинском районе Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Агентство провело выездной мониторинг объекта мощностью 300 000 м³ газобетона в год.

Сабиров отметил, что мониторинг осуществляется в соответствии с новым Законом КР об инвестициях от 12 августа 2025 года № 198. Документ усиливает правовые гарантии инвесторов и предусматривает привлечение местной рабочей силы в рамках проектов.

По данным Агентства, на строительной площадке выполнена значительная часть работ. Завершены строительно-монтажные работы на площади 8 000 м², готовность фундаментов под технологическое оборудование составляет 90%. Производственный корпус площадью 8 000 м² также готов на 90%. Монтаж оборудования выполнен на 60%. Уже установлены семь автоклавов, две шаровые мельницы, котельное оборудование, генераторная установка и распределительный пункт.

Проект предусматривает создание высокотехнологичного комплекса по производству автоклавного газобетона, что должно усилить строительный сектор, снизить импортозависимость и создать новые рабочие места.