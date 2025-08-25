В Кыргызстане создаётся общественная антинаркотическая коалиция

В Кыргызстане прошёл тренинг по развитию общественных коалиций с участием представителей государственных, муниципальных, правоохранительных органов, местных сообществ, учреждений здравоохранения и образования, гражданских активистов и СМИ, где обсудили пути достижения устойчивости работы общественной инициативы в сфере наркопрофилактики в сообществах. А также в решении проблем употребления психоактивных веществ и злоупотребления ими, по улучшению диагностики и логических моделей, разработке стратегий и плана действий, по определению элементов потенциала и доступа к дополнительным ресурсам.

Участники тренинга получили навыки пересматривать и корректировать стратегии и планы действий, обеспечивать готовность членов общественной инициативы и организаций-партнёров к реализации намеченных стратегий и задач.

Мероприятие организовано в результате сотрудничества международных программ CADAP 7, CADCA, СБНОН и общественного объединения "Доор-Эли" при финансовой поддержке CADCA и CADAP 7.

- Организация CADCA работает в 28 странах мира, - рассказала её координатор и руководитель общественного объединения "Доор-Эли" Гульжамал Султаналиева. - В Кыргызстан она пришла в 2012 году, с 2013 года с ней стала работать наша организация "Доор-Эли". На сегодняшний день мы создали общественные антинаркотические коалиции. Основным нашим партнёром в Кыргызстане является уполномоченный орган в лице Министерства внутренних дел и другие представители кабинета министров КР.

Когда мы проводим первичную наркопрофилактику без органов местного самоуправления, там нечего делать без профилактики на уровне сообществ. И когда делали выбор, в каких же сообществах нам работать, мы шли по пути наркотрафика, там, где есть ресурс, а это - Иссык-Кульская область, г.Каракол, Ак-Суйский и Тюпский районы. Самым первым нашим пилотом были жилые массивы "Бакай-Ата" и "Келечек" в столице нашей республики.

Вся наша деятельность проходит в рамках антинаркотической государственной программы и межсекторального взаимодействия. В этом нам помогает и предоставляет информацию МВД, с которым мы сотрудничаем. В последнее время наркотрафик, конечно, не такой, каким был раньше, он не идёт по дорожным путям и тоже перетрансформирован. Поэтому по настоятельной просьбе МВД сегодня мы работаем над созданием общественной антинаркотической коалиции.

У нас уже есть коалиции, которые состоялись и работают на юге республики, в Кара-Суйском районе, в г.Кара-Балта и Сокулуке. В настоящее время мы работаем над созданием общественных антинаркотических коалиций в четырех районах Бишкека. Работая в сообществе, мы не делаем разовые мероприятия. Мы работаем в течение двух лет, у нас есть восемь модулей, через которые мы передаём методологию проведения первичной профилактики на уровне сообществ. Эти международные стандарты первичной профилактики, разработанные ООН, предлагаются для использования всем странам.

Нас очень радует, что в прошлом году в Кыргызстане был принят закон об общественном здравоохранении и чётко прописаны роль и ответственность органов местного самоуправления и именно в первичной профилактике, ну, и конечно, закон о предупреждении правонарушений. Мы руководствуемся этими нормативно-правовыми актами. И еще раз подчеркну, всю работу делаем совместно с МВД, - отметила Гульжамал Султаналиева.

Как заметила ведущий специалист социального отдела муниципальной администрации Октябрьского района Бишкека Лидия Мухамедшина, в процессе обучения сотрудников всех представленных подразделений участники тренинга освоили навыки и умения по разработке стратегического плана, чтобы созданные на общественных началах коалиции могли продвигать первичную наркопрофилактику среди населения, в особенности среди подростков и молодежи. Ведь все мы хотим жить в здоровом обществе, где молодежь и подростки имеют доступ к услугам здравоохранения, культуре и спорту, могут развивать свои таланты.