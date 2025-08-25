Погода
Лидия Мухамедшина: Относитесь внимательнее к детям, чтобы избежать беды

- В настоящее время отмечается рост употребления синтетических наркотиков и уже отмечаются случаи, когда их начали употреблять даже подростки, - рассказала на тренинге по развитию общественных коалиций в Кыргызстане, организованном общественным объединением "Доор-Эли" и международными партнёрами, Лидия Мухамедшина, ведущий специалист социального отдела муниципальной администрации Октябрьского района Бишкека.

- Поэтому я рекомендую родителям относиться к своим детям очень внимательно, особенно в подростковом возрасте, когда идёт становление их физического и психического развития, быть более внимательными к их нуждам и интересоваться их жизнью. Скоро начнется новый 2025-2026 учебный год, и я призываю всех родителей интересоваться учебой своих детей, как они проводят свой досуг, с кем дружат и кто у них приятели и вообще дарить им больше своей любви и внимания, чтобы вовремя заметить какие-то изменения в поведении сына или дочери и избежать большой беды.


дети, наркотики, школа, Бишкек
