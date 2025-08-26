Бишкекчане: "Помидоры по 25 сомов на ярмарке - это подарок!"

Покупатели воскресного рынка в микрорайоне Восток-5 по улице Торекула Айтматова благодарят Минсельхоз КР и мэрию Бишкека за возможность покупать свежие овощи прямо с поля и по ценам заметно ниже, чем в магазинах.

Продавцы поделились с редакцией VB.KG фотографиями своих полей, где выращивают продукцию, которую потом привозят на рынок.

- Нам приятно рассказать людям о своей работе. Пока торгуем не до разговоров. Но покупатели видят результат нашего труда. Мы работаем семьями, целыми династиями. Родители даже приводят детей, чтобы показать им настоящие большие помидоры или огурцы прямо с поля. Многие малыши не знают, как растет черешня или яблоко. Городские мамы и бабушки предлагают устраивать экскурсии на поля. Мы сами родители и понимаем, как сейчас непросто воспитывать детей, - рассказывают фермеры.

Пенсионеры семьи Артемкиных из Свердловского района каждое воскресенье приходят на рынок.

- Для нас воскресный рынок - настоящая отдушина. Хотим поблагодарить мэрию и Минсельхоз. Это очень хорошая идея. Здесь можно сделать заготовки на зиму. Помидоры по 20–25 сомов - это же подарок! И заправку к супу сделаем, и сок. А еще очень важно отношение к покупателям доброе, - поделились супруги.

По словам горожан, воскресные рынки помогают и бюджету, и настроению: цены доступные, продукты свежие, атмосфера - по-семейному теплая.