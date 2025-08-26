Погода
Роджер Федерер вошёл в клуб миллиардеров

- Самуэль Деди Ирие
Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер, завершивший карьеру в 2022 году, официально стал миллиардером. По данным Forbes, его состояние оценивается в $1,1 млрд, что делает его лишь седьмым спортсменом в истории, достигшим подобного уровня.

За карьеру Федерер заработал около $130 млн призовых, но основное богатство принесли рекламные контракты и инвестиции. Ключевым активом стала доля в швейцарском бренде спортивной одежды On, стоимость которой превышает $375 млн. К этому добавились многолетние партнёрства с Uniqlo, Nike, Rolex, Wilson и Credit Suisse.

Таким образом, Федерер присоединился к элитному списку звёзд спорта-миллиардеров, куда входят Майкл Джордан, Тайгер Вудс, Лионель Месси, Криштиану Роналду и Леброн Джеймс.

Помимо бизнеса, теннисист активно занимается благотворительностью через Фонд Роджера Федерера, финансируя образовательные проекты в Африке и Швейцарии. Его история стала примером того, как спортивное наследие может перерасти в глобальное влияние и успех за пределами корта.


