КПЛ-2025: "ОшМУ-Алдиер" победил "Узген" на открытии стадиона в Узгене

В Узгене состоялся матч 18-го тура чемпионата Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-Лиги. Игра стала особенной, так как "Узген" и "ОшМУ-Алдиер" открывали новый стадион имени Зулпукара Ормонова.

Перед поединком зрителей ждала праздничная программа: концерт с участием звезд кыргызской эстрады, караоке, конкурсы и розыгрыши призов.

На поле сильнее оказался "ОшМУ-Алдиер", одержавший победу со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Мирзалим уулу Бакытбек, забивший на 70-й минуте встречи.

На торжественном открытии присутствовал президент Кыргызского футбольного союза Камчыбек Ташиев.