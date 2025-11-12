Кыргызстан подписал ряд меморандумов на бизнес-конференции C5+1 Expo в США

В рамках визита президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Соединённые Штаты Америки состоялось участие кыргызской делегации в бизнес-конференции C5+1 Expo, приуроченной к 10-летию формата C5+1. Мероприятие прошло в Кеннеди-центре и собрало представителей ведущих компаний стран Центральной Азии и США. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

С приветственными речами на открытии конференции выступили Специальный посланник Президента США по Центральной и Южной Азии Серджио Гор и Министр торговли США Говард Лютник.

Кыргызстан совместно с Международной корпорацией по финансированию развития США (DFC) выступил со-председателем ключевой сессии, посвящённой вопросам привлечения инвестиций в Центральную Азию.

В рамках отдельной сессии Deal Zone были подписаны меморандумы о взаимопонимании между "Айыл Банк" и Citi Bank, "Айыл Банк" и Oppenheimer, а также между "Кыргыз Темир Жолу" и All American Rail Group.

Особое внимание на конференции уделено продвижению культурно-гуманитарного сотрудничества и туристического потенциала Кыргызстана. В Кеннеди-центре был установлен национальный стенд, представивший изделия народных мастеров и национальные музыкальные инструменты. Культурную часть программы украсило выступление фольклорно-этнографического ансамбля "Камбаркан".

Участие в C5+1 Expo стало значимой возможностью для установления прямых B2B-контактов между кыргызскими и американскими компаниями, продвижения инвестиционного и туристического потенциала Кыргызстана, а также популяризации культурного наследия страны.