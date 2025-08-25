Делегация из Кыргызстана изучила опыт ФК "Краснодар"

Представители кыргызстанских футбольных клубов и делегация Кыргызского футбольного союза (КФС) посетили Россию, где ознакомились с деятельностью футбольного клуба "Краснодар".
В рамках визита делегация присутствовала на матче "Краснодар" - "Сочи", посетила академию клуба, ознакомилась с инфраструктурой и провела рабочие встречи с тренерским и административным штабом.
В состав делегации вошли:
Анарбек Ормомбеков - технический директор Национальной футбольной академии КФС,
Эмиль Кутманов - директор клуба "Алга",
Алиет Мурсалиев - консультант "Алги",
Данила Перевозчиков - заместитель генерального директора тренировочной базы "Мурас Юнайтед",
Тилек Нааматбеков - директор академии "Барселона",
Наргиза Маликова и Бектур Ажимаматов - архитекторы КФС.
Основной целью визита стало изучение лучших практик в организации детско-юношеского футбола, системы подготовки и отбора талантов, а также знакомство с инновационными технологиями, применяемыми в академии "Краснодара".
Кроме того, стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества: проведение стажировок в России для кыргызстанских тренеров и игроков, а также возможность запуска совместных образовательных проектов.