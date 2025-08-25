Погода
Делегация из Кыргызстана изучила опыт ФК "Краснодар"

Представители кыргызстанских футбольных клубов и делегация Кыргызского футбольного союза (КФС) посетили Россию, где ознакомились с деятельностью футбольного клуба "Краснодар".

В рамках визита делегация присутствовала на матче "Краснодар" - "Сочи", посетила академию клуба, ознакомилась с инфраструктурой и провела рабочие встречи с тренерским и административным штабом.

В состав делегации вошли:

Анарбек Ормомбеков - технический директор Национальной футбольной академии КФС,

Эмиль Кутманов - директор клуба "Алга",

Алиет Мурсалиев - консультант "Алги",

Данила Перевозчиков - заместитель генерального директора тренировочной базы "Мурас Юнайтед",

Тилек Нааматбеков - директор академии "Барселона",

Наргиза Маликова и Бектур Ажимаматов - архитекторы КФС.

Основной целью визита стало изучение лучших практик в организации детско-юношеского футбола, системы подготовки и отбора талантов, а также знакомство с инновационными технологиями, применяемыми в академии "Краснодара".

Кроме того, стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества: проведение стажировок в России для кыргызстанских тренеров и игроков, а также возможность запуска совместных образовательных проектов.


Теги:
футбол, Кыргызстан



