Роналду не помог "Аль-Наср" выиграть Суперкубок Саудовской Аравии

На стадионе в Гонконге состоялся финал Суперкубка Саудовской Аравии между "Аль-Наср" и "Аль-Хилялем".

Яркой новостью матча стало достижение Криштиану Роналду: на 41-й минуте он забил с пенальти, став первым футболистом в истории, достигшим 100 голов за четыре разных клуба - "Реал Мадрид" (450), "Манчестер Юнайтед" (145), "Ювентус" (101) и "Аль-Наср" (100).

Однако удержать преимущество "Аль-Наср" не удалось. "Аль-Хиляль" сравнял счёт в добавленное время первого тайма и вновь в конце основного времени. В серии пенальти хозяева поля не реализовали один из ударов, в то время как соперник был безупречен, победив 5:3 и став обладателем Суперкубка.

Для Роналду это уже третье подряд поражение в финале Суперкубка Саудовской Аравии с "Аль-Наср". Несмотря на это, португалец продолжает стремиться к своей цели - 1000 голов в карьере.


