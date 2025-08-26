Учителя Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана обЪединились ради климата ЦА

На берегу Иссык-Куля, в креативном пространстве ololoAkjol, прошёл первый Центральноазиатский климатический образовательный буткэмп. В нём приняли участие 37 учителей и созидателей перемен – жаратманов – из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Они учились, обменивались опытом и разрабатывали совместные инициативы - от защиты природы до вовлечения местных сообществ.

В течение пяти дней участники создавали проекты и уроки, которые будут внедрять в школах своих стран в течение года. Одни планируют запускать эко-клубы, другие интегрировать темы экологии прямо в учебные занятия. Важная цель программы – вовлечь учеников и родителей в заботу об окружающей среде и показать, что изменения начинаются с малого.

"Этот буткэмп показал, что учителя способны быть лидерами изменений не только в классе, но и в обществе. Объединяя усилия ради одной цели, жаратманы из трёх стран закладывают основу регионального движения, которое вдохновляет детей заботиться о будущем своей земли. Мы верим, что именно такие инициативы помогают нашим странам готовиться к вызовам завтрашнего дня", – отметила Асель Бектенова, CEO Teach for Kyrgyzstan – Заманбап Мугалим.

Программа стала возможной благодаря сотрудничеству трёх организаций – Teach for Kyrgyzstan, Teach for Qazaqstan и Teach for Uzbekistan. Это первый случай регионального взаимодействия в сфере экологических инициатив среди более чем 60 партнёрских организаций глобальной сети Teach For All. Весь учебный – на этот раз в Узбекистане – чтобы поделиться результатами и наметить новые шаги в развитии климатического лидерства в регионе.

"Климатический кризис не знает границ. В Центральной Азии у нас один регион, один климат и одно будущее. Поэтому мы должны объединять усилия, чтобы воспитывать новое поколение лидеров, которые будут заботиться о природе и развивать устойчивое мышление", – отметила участница из Кыргызстана Айгерим.

