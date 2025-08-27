Потребление мяса в Узбекистане и Кыргызстане: кто ест больше?

Жители Узбекистана остаются одними из самых "мясоедов" в Центральной Азии. В среднем один человек в республике потребляет около 43,2 кг мясной продукции в год, что эквивалентно примерно 1 кг в неделю. При этом каждый узбек съедает 86,5 г говядины в день, или 31,6 кг в год, что позволяет Узбекистану занимать шестое место в мире по потреблению говядины на душу населения.

Для сравнения, в Кыргызстане показатели ниже. По данным FAOSTAT, среднее потребление говядины на душу населения в 2020 году составило всего 14,9 кг в год, а общее мясное потребление оценивалось примерно в 34,7 кг в год. Рацион кыргызстанцев более разнообразен: на говядину приходится около 25 % мясного рациона, баранина и козье мясо составляют почти 20 %, птица - чуть более 2 %.

Долгосрочная динамика также заметна: с 1990 по 2012 год потребление мяса в Кыргызстане снизилось почти на треть. В то же время узбекистанцы сохраняют высокий уровень потребления говядины и мяса в целом.

Итоговое сравнение показывает, что жители Кыргызстана потребляют на 8–9 кг мяса в год меньше, чем соседи, а разрыв в потреблении говядины превышает дважды. В рационе кыргызстанцев больше доля баранины и козлятины, что делает их питание более разнообразным.

Таким образом, хотя оба государства традиционно включают мясо в ежедневный рацион, узбекистанцы остаются лидерами по количеству потребляемой говядины, а кыргызстанцы - по разнообразию мясных блюд.