Погода
$ 87.12 - 87.50
€ 101.70 - 102.70

Потребление мяса в Узбекистане и Кыргызстане: кто ест больше?

264  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Жители Узбекистана остаются одними из самых "мясоедов" в Центральной Азии. В среднем один человек в республике потребляет около 43,2 кг мясной продукции в год, что эквивалентно примерно 1 кг в неделю. При этом каждый узбек съедает 86,5 г говядины в день, или 31,6 кг в год, что позволяет Узбекистану занимать шестое место в мире по потреблению говядины на душу населения.

Для сравнения, в Кыргызстане показатели ниже. По данным FAOSTAT, среднее потребление говядины на душу населения в 2020 году составило всего 14,9 кг в год, а общее мясное потребление оценивалось примерно в 34,7 кг в год. Рацион кыргызстанцев более разнообразен: на говядину приходится около 25 % мясного рациона, баранина и козье мясо составляют почти 20 %, птица - чуть более 2 %.

Долгосрочная динамика также заметна: с 1990 по 2012 год потребление мяса в Кыргызстане снизилось почти на треть. В то же время узбекистанцы сохраняют высокий уровень потребления говядины и мяса в целом.

Итоговое сравнение показывает, что жители Кыргызстана потребляют на 8–9 кг мяса в год меньше, чем соседи, а разрыв в потреблении говядины превышает дважды. В рационе кыргызстанцев больше доля баранины и козлятины, что делает их питание более разнообразным.

Таким образом, хотя оба государства традиционно включают мясо в ежедневный рацион, узбекистанцы остаются лидерами по количеству потребляемой говядины, а кыргызстанцы - по разнообразию мясных блюд.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449747
Теги:
Узбекистан, мясо, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  