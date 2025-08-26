В Кыргызстане отмечено резкое снижение урожайности зерновых из-за климата

Превышение температурных значений летом текущего года обусловили значительное снижение урожайности зерновых колосовых культур, сообщает отдел статистики сельского хозяйства Нацстаткомитета КР.

По состоянию на 23 июля т.г. зерновых колосовых культур (без зернобобовых, риса и гречихи) убрано с площади 276 тыс. гектаров, что почти на 23 процента больше, чем на аналогичную дату прошлого года. При этом, намолочено всего 477,4 тыс. тонн зерна в первоначальном оприходованном весе, что на 22,7 процента меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. Из общего намолота зерна более 270 тыс. тонн или почти 57 процентов пришлась на долю хозяйств Чуйской области, в том числе пшеницы – 152 тыс. тонн или 52 процента, ячменя 117 тыс. тонн или 63 процента.

Что касается урожайности сельскохозяйственных культур, из-за высоких температур летом текущего года в вегетационный период, средняя урожайность пшеницы снизилась на 34 процента, (19,1 ц/га против 29,1 ц/га в прошлом году), ячменя - на 41 процент (15,2 ц/га против 25,8 ц/га в прошлом году ).

Температурные колебания в весенний период также повлияли на сроки посева и созревания зернобобовых культур. По состоянию на 23 июля текущего года зернобобовые культуры убраны с площади 320 гектаров, что на 30 процентов меньше по сравнению с соответствующей датой прошлого года.

Наряду с этим, по сравнению с аналогичной датой прошлого года, отмечен рост валового сбора бахчевых культур - на 12,6 процента, овощных культур - на 11,9 процента, картофеля - на 9,6 процента.