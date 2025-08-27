В Кыргызстане за полгода выдано микрокредитов на сумму более 40 млрд сомов

За I полугодие текущего года микрокредитными организациями Кыргызстана выдано кредиты на общую сумму более 40 млрд сомов, которыми воспользовались свыше 567 тысяч человек, сообщает Нацстатком.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года численность населения, охваченного микрокредитованием, увеличилась на 1,2%, а объем выданных кредитов на 34%.

Наибольшие суммы микрокредитов получили жители Бишкека (27,5% от общего объема), Ошской (16%), Джалал-Абадской (14%) и Чуйской областей (более 13%).

Из общего объема микрокредитов более 60% направлено на потребительские нужды, свыше 16% на развитие сельского хозяйства, около 10% на торговлю и сферу общественного питания.