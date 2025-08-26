Вредители атакуют все виды деревьев в Бишкеке: жители требуют объявить ЧП

Жители Бишкека забили тревогу. По их словам, деревья в Бишкеке буквально на глазах съедают вредители. В редакцию VB.KG поступили фотографии, на которых видно, как стволы карагачей, дубов и других пород обсыпаны стружкой, а на коре зияют настоящие дыры.

- Это бедствие для Бишкека! Если бы речь шла о нескольких деревьях, можно было бы не паниковать. Но сейчас вредители поедают практически все виды. Надо объявлять SOS, чрезвычайное положение! Где мэрия? - возмущаются горожане.

По их словам, деревья необходимо срочно лечить и обрабатывать, а не дожидаться, пока они погибнут. Жители призывают власти города вывести на улицы всех работников, которые могли бы спасти зеленые насаждения, и обучить население элементарным методам лечения деревьев.

- Несколько лет назад говорили о цифровизации, обещая карту деревьев. Где она? Что толку от цифр, если зеленые насаждения массово умирают? Мы молчим, а завтра придётся вырубать весь город. Или это делается специально? - задаются вопросом бишкекчане.