Кыргызстан бьет рекорды по сбору помидоров

Жайылский район Чуйской области бьёт мировые рекорды по урожайности томатов. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Здесь были посажены томаты сорта "Хайнц" и "Есесем" на площади 270 гектаров, при этом урожайность составила 120 тонн с гектара. В мире самую высокую урожайность традиционно собирают в Северной Америке - до 90 тонн с гектара.

Основная часть урожая отправляется на переработку - для производства соусов, кетчупов и другой продукции. Оставшаяся часть предназначена для экспорта. При выращивании томатов использовались современные агротехнологии, в том числе автоматизированная система капельного орошения.

Кроме того, процесс сбора урожая также автоматизирован - для этого из Италии был завезён специальный томатный комбайн.