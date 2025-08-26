Производители сушенных фруктов стран ЦА перенимают опыт Армении

Производители сушёных фруктов из Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана посетили Армению с ознакомительным визитом, организованным Международным торговым центром (ITC) в рамках проекта Ready4Trade Central Asia, финансируемого Европейским союзом. Визит прошёл с 18 по 22 августа 2025 года и был направлен на развитие регионального сотрудничества.

В рамках четырёхдневной программы участники ознакомились с лучшими практиками ферментации, переработки, сушки, сертификации и упаковки продукции. Программа включала знакомство с бизнес-процессами и технологиями сушки, а также обсуждение вопросов экспорта и обмен опытом с армянскими коллегами.

Важной частью визита стали посещения продовольственных рынков и супермаркетов, где участники изучили ассортимент готовой продукции, ценовую политику и механизмы продвижения на внутреннем рынке.

"Такой обмен опытом создают уникальные возможности для производителей из региона перенять практические решения и адаптировать их под свои реалии. Армения показывает пример того, как даже небольшие производители могут выйти на экспортные рынки благодаря качеству и профессиональной упаковке", - отметила Лилит Апуджанян, национальный координатор проекта ITC в Армении.

Участники посетили шесть предприятий в Армавирской и Арагацотнской областях: Vita Fruct, Sun Cheers, Donos, Armavir Fruit, Mc.Delice и Artin Chir. Визиты включали ознакомление с производственными линиями, обсуждение бизнес-моделей, а также диалог с армянскими коллегами о вызовах и решениях в отрасли.

Ключевым элементом программы стал воркшоп "Производство и переработка сушёных фруктов на экспорт", на котором обсуждались вопросы продовольственной безопасности, упаковки, позиционирования продукта и сертификации. Производители из стран Центральной Азии представили свои компании и наладили контакты с потенциальными партнёрами.

В завершение программы участники провели исследование потребительского рынка в Ереване, изучив ассортимент, ценовую политику и оформление продукции в супермаркетах и на рынках.

О проекте "Ready4Trade Центральная Азия: Путь к процветанию через Транскаспийский транспортный коридор" (2024-2028): Четырехлетний проект технической помощи, финансируемый Европейским Союзом и реализуемый Международным торговым центром (МТЦ), направлен на продвижение повестки по развитию взаимосвязанности между Европейским Союзом (ЕС) и Центральной Азией путем повышения операционной эффективности Транскаспийского транспортного коридора и содействия интернационализации бизнеса Центральной Азии. Это будет достигнуто путем упрощения трансграничных формальностей, улучшения региональной координации для развития торговли и транспортного сообщения, а также повышения конкурентоспособности МСП для доступа на региональные рынки и рынки ЕС.

О Международном торговом центре (МТЦ): Международный торговый центр (МТЦ) – это совместное агентство Всемирной торговой организации и Организации объединенных наций (ООН). МТЦ помогает малым и средним предприятиям в развивающихся странах и странах с переходной экономикой стать более конкурентоспособными на мировых рынках, тем самым способствуя устойчивому экономическому развитию в рамках инициативы "Содействие торговле" (Aid-for-Trade) и Целей Устойчивого Развития ООН.

О Европейском Союзе (ЕС): Европейский союз - это экономический и политический союз 27 европейских стран. Он основан на ценностях уважения человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, верховенства права и соблюдения прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам. ЕС действует на глобальном уровне для содействия устойчивому развитию обществ, окружающей среды и экономик, чтобы каждый мог извлечь пользу.