Министерство экономики КР запускает оценку качества государственных услуг

Назгуль Абдыразакова
Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики запускает внутреннюю оценку качества государственных и муниципальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Для этого создана рабочая группа, которая уже начала изучать работу Центра по стандартизации и метрологии и Кыргызского Центра аккредитации.

Основные задачи:

выявить сильные и слабые стороны в работе госучреждений;

сделать услуги удобнее и быстрее для граждан;

повысить доверие и прозрачность в работе государственных органов;

дать сотрудникам возможность профессионального роста;

эффективнее использовать ресурсы.

Минэконом просит граждан оставить отзывы и пройти опрос о работе государственных и муниципальных услуг.


Минэкономики, Кыргызстан
