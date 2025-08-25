Министерство экономики КР запускает оценку качества государственных услуг

Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики запускает внутреннюю оценку качества государственных и муниципальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Для этого создана рабочая группа, которая уже начала изучать работу Центра по стандартизации и метрологии и Кыргызского Центра аккредитации.

Основные задачи:

выявить сильные и слабые стороны в работе госучреждений;

сделать услуги удобнее и быстрее для граждан;

повысить доверие и прозрачность в работе государственных органов;

дать сотрудникам возможность профессионального роста;

эффективнее использовать ресурсы.

Минэконом просит граждан оставить отзывы и пройти опрос о работе государственных и муниципальных услуг.