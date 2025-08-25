Погода
Российские нефтепродукты дорожают. Чего ожидать водителям в Кыргызстане

В России с июня 2025 года наблюдается резкий рост цен на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщает Ассоциация нефтетрейдеров Кыргызстана.

По ее данным, на бирже АИ-92 достигал 71,3 тыс. руб./тонну, АИ-95 - более 80 тыс. руб./тонну, дизельное топливо - свыше 60 тыс. руб./тонну. Основные причины - сезонный рост спроса, плановые ремонты НПЗ и непредвиденные поломки после атак дронов.

Чтобы предотвратить дефицит и резкий рост цен внутри страны, правительство России запретило экспорт бензина на август–сентябрь. Однако этот запрет не распространяется на поставки в Кыргызстан по действующему межправительственному соглашению.

В Кыргызстане рост цен на топливо с июля 2025 года также заметен. Трейдеры начали реализовывать закупки российского бензина и дизеля по новым, более высоким ценам. При этом основная задача - обеспечить стабильные поставки и не допустить дефицита топлива для населения.

Несмотря на рост цен, розничные цены на бензин и дизель в Кыргызстане остаются одними из самых низких в регионе. Для сравнения, на август 2025 года средние цены на топливо в соседних странах были:

Бензин АИ-92: Кыргызстан - 69,5 сом/л, Таджикистан - 92,9 сом/л, Узбекистан - 88,8 сом/л

Дизельное топливо: Кыргызстан - 76,5 сом/л, Таджикистан - 99,9 сом/л, Узбекистан - 86,9 сом/л

Эксперты отмечают, что цены в Казахстане традиционно были низкими за счёт субсидий государства. Однако это привело к проблемам: снижение рентабельности НПЗ, деградация мощностей и нелегальный вывоз топлива в соседние страны. С января 2025 года Казахстан перешёл на рыночное ценообразование, что позволяет выравнивать цены и стимулировать инвестиции в отрасль.

В целом, рост цен на российские нефтепродукты напрямую влияет на рынок Кыргызстана, поскольку 95% топлива импортируется из РФ. Прогнозируется дальнейшее постепенное увеличение цен на бензин и дизель, однако нефтетрейдеры делают всё возможное, чтобы сохранить стабильные поставки и не допустить дефицита.


