Более 30 граждан официально отказались от идеологии экстремистских течений

В Бишкеке ГКНБ провёл комплекс предупредительно-профилактических мероприятий, в результате которых более 30 человек официально отреклись от идеологии религиозно-экстремистских течений, включая РЭО "Хизбут Тахрир" и "Йакын-Инкар". Об

Меры проводились в отношении членов запрещённых организаций, ранее судимых граждан и репатриантов, прибывших из зон боевых действий в Сирии. Некоторые приверженцы радикальных идей признали разрушительное влияние экстремистских идеологий на общество и государство.

ГКНБ КР предупреждает, что экстремизм и терроризм представляют прямую угрозу национальной безопасности. Любая деятельность, связанная с распространением запрещённой идеологии, будет пресекаться, за это предусмотрена уголовная ответственность вплоть до длительного лишения свободы.

Ведомство призывает граждан не поддаваться деструктивной пропаганде. Для получения религиозных знаний рекомендуется обращаться исключительно в официальные структуры Духовного управления мусульман Кыргызстана.

Работа по выявлению и пресечению деятельности экстремистских организаций и их сторонников на территории Бишкека продолжается.