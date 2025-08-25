Экспедиция в Нарынском заповеднике выявила редких животных

Экспедиция, организованная сотрудниками Нарынского государственного природного заповедника совместно с эковолонтёрами общественного объединения "OSI Пантера" завершилась успешно. В рамках работы был проведён мониторинг дикой природы и проверены фотоловушки, установленные в 2024 году. В ближайшие дни ожидается публикация уникальных фотографий редких и охраняемых животных.

Нарынский государственный природный заповедник был основан в 1983 году с целью сохранения природных комплексов Центрального Тянь-Шаня и охраны редких видов животных и растений. Площадь заповедника составляет 105 519 гектаров.

На территории зафиксировано:

26 видов млекопитающих

104 вида птиц

3 вида рыб

4 вида пресмыкающихся

1 вид земноводных

Насекомые ещё полностью не изучены.

В заповеднике обитают виды, занесённые в Красную книгу Кыргызстана:

Млекопитающие: снежный барс, манул, рысь, бурый медведь, олень, марал, горный баран, колонок

Птицы: беркут, балобан, бородач, гриф черный, малый подорлик, филин, сапсан, ушастая сова, улар, кумай.

Также на территории произрастает более 600 видов растений.

Экспедиция стала важным шагом в изучении и охране дикой природы и способствует повышению экологического сознания общества.