Экспедиция в Нарынском заповеднике выявила редких животных

Экспедиция, организованная сотрудниками Нарынского государственного природного заповедника совместно с эковолонтёрами общественного объединения "OSI Пантера" завершилась успешно. В рамках работы был проведён мониторинг дикой природы и проверены фотоловушки, установленные в 2024 году. В ближайшие дни ожидается публикация уникальных фотографий редких и охраняемых животных.
Нарынский государственный природный заповедник был основан в 1983 году с целью сохранения природных комплексов Центрального Тянь-Шаня и охраны редких видов животных и растений. Площадь заповедника составляет 105 519 гектаров.
На территории зафиксировано:
26 видов млекопитающих
104 вида птиц
3 вида рыб
4 вида пресмыкающихся
1 вид земноводных
Насекомые ещё полностью не изучены.
В заповеднике обитают виды, занесённые в Красную книгу Кыргызстана:
Млекопитающие: снежный барс, манул, рысь, бурый медведь, олень, марал, горный баран, колонок
Птицы: беркут, балобан, бородач, гриф черный, малый подорлик, филин, сапсан, ушастая сова, улар, кумай.
Также на территории произрастает более 600 видов растений.
Экспедиция стала важным шагом в изучении и охране дикой природы и способствует повышению экологического сознания общества.