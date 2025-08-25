Открыт набор на бесплатную стажировку в О! по направлению SDET

Пройди бесплатную стажировку в О! – ведущей цифровой компании Кыргызстана – и попади в мир, где тестирование превращается в искусство, а код работает на тебя.

Открыт набор по направлению Software Development Engineer in Test.

Мы ни на что не намекаем, но такое бывает только раз в год. Конкурс на право занять своё место большой, борьба будет жаркой, как лето в Бишкеке, но оно того стоит.

Ты будешь учиться у лучших тестировщиков страны, работать в крутой команде и главное – всё это бесплатно. Победители получат не просто опыт, а реальную возможность попасть в крутейшую компанию, которая влияет на цифровое будущее страны – в команду О!. Все выпускники программы получат сертификаты, а лучшие из лучших – оффер на работу.

Кого мы ищем

Мы ищем будущих инженеров, которые кайфуют от кода, любят автоматизацию и умеют смотреть на баги как на головоломки. После четырех месяцев с нами ты выйдешь инженером, который пишет автотесты, создаёт собственные тестовые инструменты на Java и Python, и знает, как разложить любую систему по винтикам.

Что тебя ждёт

Практика на реальных проектах, автоматизация тестирования и разработки, работа с Java, Spring Boot, RestAssured, Python, SQL, Selenium, Appium, тестовая документация, баг-анализ и понимание архитектуры сложных систем.

Как мы учим

2 дня в неделю по 2 часа, онлайн и офлайн в центре Бишкека. Первые 3 месяца – теория плюс практика, 4-й месяц – участие в реальных проектах. Обучают гуру разработки и тестирования, которые вместо скучных лекций показывают, как всё работает на проде.

Как попасть

С 25 августа по 7 сентября 2025 – первый отборочный тур. Порядок действий такой:

Заполняешь анкету на internlabs.o.kg, получаешь тестовое задание и показываешь свой скилл. С 9 сентября – результаты. Прошёл? Приглашаем на собеседование.

Баги сами себя не найдут – стартуй прямо сейчас!

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО "НУР Телеком" №16-0062-КР и №16-0063-КР от 06.12.2016