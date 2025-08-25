Олимпийский чемпион Гейбл Стивсон проведёт дебютный бой в ММА

Олимпийский чемпион по вольной борьбе в весе до 125 кг, американец Гейбл Стивсон, официально дебютирует в смешанных единоборствах.

Его первый поединок состоится 12 сентября на турнире LFA 217 в Приор-Лейк (Миннесота, США). Соперником 25-летнего Стивсона станет Брэйден Питерсон, который проведёт второй бой в профессиональной карьере.

Стивсон тренируется в зале Syndicate MMA в Лас-Вегасе и ранее помогал Джону Джонсу готовиться к защите титула UFC. Также он выступал в рестлинге и был связан контрактом с WWE, но в 2024 году сотрудничество завершилось.

Питерсон, которому 37 лет, в своём дебюте за 14 секунд победил Криса Томпсона техническим нокаутом на турнире Fusion Fight League в Монтане.

Успешное выступление может открыть Стивсону путь в крупнейшие промоушены мира, включая UFC.