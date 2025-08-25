Погода
В России задержали "ненавидящего женщин" блогера Арсена Маркаряна

Широко известный в странах СНГ блогер и инфобизнесмен Арсен Маркарян, популярный среди сторонников так называемого "мужского движения" и курсов личностного роста, задержан в России, передаёт Tengrinews.kz.

По версии следствия, не позднее 25 февраля 2025 года Маркарян разместил в публичном доступе видеозапись на одном из популярных видеохостингов, содержащую информацию, оскорбляющую память защитников Отечества. Ранее блогер был объявлен в розыск, но теперь он задержан в Подмосковье и будет доставлен в следственный отдел для допроса.

Кроме того, в рамках расследования проверяется возможная причастность Маркаряна к другим преступлениям, совершаемым в интернете, в том числе направленным против общественной безопасности и государственной власти.

Кто такой Арсен Маркарян

Арсен Маркарян - блогер, инфобизнесмен и коуч, известный в русскоязычном интернете под прозвищем "Мизогимли". Начинал с тем биохакинга и здорового образа жизни, позже стал пропагандистом спорной "мужской самоидентичности" и автором резких женоненавистнических высказываний. Он призывал мужчин "ставить женщин на место" и называл современных женщин "профессиональными предательницами"; такие высказывания вызвали широкий резонанс и критику.

Маркарян ведёт закрытый платный Telegram-канал, где продаёт курсы о "саморазвитии" и "успехе". Его подход нередко критикуют за мизогинию и псевдонаучные методики.


