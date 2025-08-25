Погода
$ 87.12 - 87.60
€ 101.70 - 102.70

Президент Садыр Жапаров подарил экоактивисту Андрею Панаеву автомобиль

123  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Садыр Жапаров встретился с экоактивистом Андреем Панаевым, который стал известен благодаря добровольной уборке мусора на побережье Иссык-Куля. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, глава государства отметил, что узнал о деятельности Андрея Панаева из интернета, и посчитал важным выразить ему благодарность.

"Ваше дело является примером для многих. У экологии и природы нет границ. Весь мир дышит одним воздухом. Поэтому каждый человек на Земле должен поступать так, как вы. Мы обязаны беречь экологию и природу и передавать её в чистом виде будущим поколениям. Это долг каждого. Вы - молодец!", - подчеркнул президент.

Экоактивист рассказал, что приехал в Кыргызстан как турист и в 2024 году, отдыхая на Иссык-Куле, начал убирать мусор на берегу, желая своим примером призвать людей к чистоте. Андрей Панаев отметил, что решил навсегда остаться в Кыргызстане, назвав страну своим домом.

Также он подчеркнул, что видел видеоролики, где Садыр Жапаров сам собирал мусор и призывал к чистоте, тем самым подавая пример обществу.

"От имени народа Кыргызстана, от имени волонтёров и экоактивистов я вручаю вам автомобиль в подарок", - сказал глава государства, вручив Андрею Панаеву ключи от машины отечественного производства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449784
Теги:
Иссык-Кульская область, президент, Кыргызстан, автомобили, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  