Президент Садыр Жапаров подарил экоактивисту Андрею Панаеву автомобиль

Президент Садыр Жапаров встретился с экоактивистом Андреем Панаевым, который стал известен благодаря добровольной уборке мусора на побережье Иссык-Куля. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, глава государства отметил, что узнал о деятельности Андрея Панаева из интернета, и посчитал важным выразить ему благодарность.

"Ваше дело является примером для многих. У экологии и природы нет границ. Весь мир дышит одним воздухом. Поэтому каждый человек на Земле должен поступать так, как вы. Мы обязаны беречь экологию и природу и передавать её в чистом виде будущим поколениям. Это долг каждого. Вы - молодец!", - подчеркнул президент.

Экоактивист рассказал, что приехал в Кыргызстан как турист и в 2024 году, отдыхая на Иссык-Куле, начал убирать мусор на берегу, желая своим примером призвать людей к чистоте. Андрей Панаев отметил, что решил навсегда остаться в Кыргызстане, назвав страну своим домом.

Также он подчеркнул, что видел видеоролики, где Садыр Жапаров сам собирал мусор и призывал к чистоте, тем самым подавая пример обществу.

"От имени народа Кыргызстана, от имени волонтёров и экоактивистов я вручаю вам автомобиль в подарок", - сказал глава государства, вручив Андрею Панаеву ключи от машины отечественного производства.