Обновлённый участок улицы Ахунбаева открыт для движения

Сегодня в Бишкеке завершены работы и открыт для движения участок улицы Ахунбаева от улицы 7 Апреля до улицы Юнусалиева. Об э

На данном отрезке полностью обновлено асфальтовое покрытие, установлены новые бордюры, нанесена дорожная разметка и установлены новые дорожные знаки.

Мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев лично проверил ход ремонтных работ на улице Ахунбаева и принял участие в открытии обновлённого участка.

Также сообщаем, что в настоящее время продолжаются работы по ремонту тротуаров вдоль дор