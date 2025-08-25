Побит мировой трансферный рекорд в женском футболе

Американский клуб Orlando Pride установил новый рекорд, заплатив $1,5 млн за переход мексиканской полузащитницы Лизбет Овалье из Tigres. Эта сумма стала крупнейшей в истории женского футбола.

Предыдущий рекорд держался всего месяц: в июле канадка Оливия Смит перешла из "Ливерпуля" в Arsenal за £1 млн ($1,33 млн). До этого первой футболисткой, чей трансфер превысил $1 млн, была американка Наоми Гирма, перешедшая из San Diego Wave в Chelsea в январе 2025 года.

Трансфер Овалье отражает стремительный рост интереса и инвестиций в женский футбол, который продолжает устанавливать новые финансовые ориентиры.