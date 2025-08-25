Погода
$ 87.12 - 87.60
€ 101.70 - 102.70

Рубен Аморим объяснил ничью "МЮ" с "Фулхэмом"

235  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с лондонским "Фулхэмом" во 2-м туре английской Премьер-лиги - 1:1.

Во втором тайме Мунис вывел манкунианцев вперёд на 58-й минуте, однако хозяева отыгрались благодаря голу Эмиля Смит-Роу (73").

Главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим после матча отметил, что команда неправильно распределила силы после забитого мяча:

"Это был тяжёлый матч. Когда мы забили, начали думать только о том, как сохранить результат, и отдали инициативу сопернику. Мы начали очень хорошо, но после гола потеряли контроль над игрой и в итоге не смогли удержать победу".

После двух туров "Манчестер Юнайтед" имеет одно очко в активе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449789
Теги:
Великобритания, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  