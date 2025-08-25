Рубен Аморим объяснил ничью "МЮ" с "Фулхэмом"

"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с лондонским "Фулхэмом" во 2-м туре английской Премьер-лиги - 1:1.

Во втором тайме Мунис вывел манкунианцев вперёд на 58-й минуте, однако хозяева отыгрались благодаря голу Эмиля Смит-Роу (73").

Главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим после матча отметил, что команда неправильно распределила силы после забитого мяча:

"Это был тяжёлый матч. Когда мы забили, начали думать только о том, как сохранить результат, и отдали инициативу сопернику. Мы начали очень хорошо, но после гола потеряли контроль над игрой и в итоге не смогли удержать победу".

После двух туров "Манчестер Юнайтед" имеет одно очко в активе.