Во Франции прошли переговоры о строительстве медицинского городка в КР

Делегация Министерства здравоохранения Кыргызстана во главе с министром Эркином Чечейбаевым провела во Франции переговоры с руководством Департамента казначейства Министерства финансов Франции по вопросу сотрудничества в сфере развития медицинской инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Центральной темой встречи стало обсуждение стратегического проекта строительства нового медицинского городка в Кыргызстане.

Министр здравоохранения представил французской стороне концепцию медгородка как современного интегрированного комплекса, который будет обеспечивать полный цикл медицинских услуг от диагностики и лечения до технической поддержки, эксплуатации и подготовки кадров по международным стандартам. Стороны также рассмотрели возможные модели финансирования и механизмов участия французских структур.

Отдельное внимание было уделено применению французского опыта в проектировании, управлении и эксплуатации медицинских объектов. Рассматривались варианты технического сотрудничества, включая обмен экспертами и консультации по внедрению передовых управленческих и инженерных решений.

Во встрече приняли участие представители Посольства КР во Франции. Французскую сторону представляли заместитель директора по экономическим отношениям и партнёрствам Фанни Лабарт и заместитель начальника отдела прямого экспортного финансирования Мартен Фоллиассон.

По итогам переговоров стороны подтвердили взаимный интерес к дальнейшему диалогу и договорились продолжить экспертную проработку финансовых и технических предложений, которые позволят определить оптимальный формат сотрудничества в рамках модернизации системы здравоохранения Кыргызстана.