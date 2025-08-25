Погода
$ 87.12 - 87.60
€ 101.70 - 102.70

В Бишкеке прошёл тренинг для журналистов по теме пробации

112  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке состоялся специализированный тренинг для журналистов, посвящённый освещению вопросов пробации в СМИ. Мероприятие организовали Управление Организации Объединённых Наций по наркотикам и преступности, Европейский Союз и Департамент пробации при Министерстве юстиции КР.

Тренером выступила известная журналистка Хадича Харсанова. В рамках встречи участники подробно изучили, что такое пробация, какие существуют правовые и социальные аспекты этой системы, а также обсудили этические принципы при подготовке материалов. Журналисты принимали участие в интерактивных упражнениях, играх и разборах практических кейсов, что помогло закрепить знания на практике.

Особенностью тренинга стало участие клиентов пробации, которые поделились своими личными историями. Они рассказали о своём опыте прохождения пробации, трудностях и поддержке со стороны специалистов. Это позволило журналистам увидеть тему глазами самих участников системы, понять человеческий аспект пробации и избегать стереотипного освещения в СМИ.

Участники отметили, что мероприятие дало им возможность понять, как правильно подавать информацию о пробации, избегать стигмы и создавать информативные, этичные и достоверные материалы.

Организаторы подчеркнули, что подобные образовательные инициативы способствуют формированию ответственного медиа-пространства в Кыргызстане и интеграции международного опыта в профессиональную практику журналистов.

Тренинг также позволил установить прямой контакт между журналистами и клиентами пробации, что создаёт платформу для дальнейшего сотрудничества и обмена опытом. По словам специалистов, такие мероприятия помогают обществу лучше понять цели и задачи пробации, а также роль журналистики в формировании корректного восприятия людей, находящихся на учёте системы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449795
Теги:
Министерство юстиции, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  