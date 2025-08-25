В Бишкеке прошёл тренинг для журналистов по теме пробации

В Бишкеке состоялся специализированный тренинг для журналистов, посвящённый освещению вопросов пробации в СМИ. Мероприятие организовали Управление Организации Объединённых Наций по наркотикам и преступности, Европейский Союз и Департамент пробации при Министерстве юстиции КР.

Тренером выступила известная журналистка Хадича Харсанова. В рамках встречи участники подробно изучили, что такое пробация, какие существуют правовые и социальные аспекты этой системы, а также обсудили этические принципы при подготовке материалов. Журналисты принимали участие в интерактивных упражнениях, играх и разборах практических кейсов, что помогло закрепить знания на практике.

Особенностью тренинга стало участие клиентов пробации, которые поделились своими личными историями. Они рассказали о своём опыте прохождения пробации, трудностях и поддержке со стороны специалистов. Это позволило журналистам увидеть тему глазами самих участников системы, понять человеческий аспект пробации и избегать стереотипного освещения в СМИ.

Участники отметили, что мероприятие дало им возможность понять, как правильно подавать информацию о пробации, избегать стигмы и создавать информативные, этичные и достоверные материалы.

Организаторы подчеркнули, что подобные образовательные инициативы способствуют формированию ответственного медиа-пространства в Кыргызстане и интеграции международного опыта в профессиональную практику журналистов.

Тренинг также позволил установить прямой контакт между журналистами и клиентами пробации, что создаёт платформу для дальнейшего сотрудничества и обмена опытом. По словам специалистов, такие мероприятия помогают обществу лучше понять цели и задачи пробации, а также роль журналистики в формировании корректного восприятия людей, находящихся на учёте системы.