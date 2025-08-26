Солома может стать опасным переносчиком заражения карантинными растениями

Ошским территориальным управлением Департамента на пункте пропуска "Достук" на кыргызско-узбекской границе при досмотре грузового автомобиля, который следовал из Республики Узбекистан в Ошскую область, выявлено нарушение при транспортировке продукции высокого фитосанитарного риска. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоз КР.

При документарной проверке и осмотре машины с 21 тн дыни выявлена солома. Солома является подкарантинной продукцией с высоким фитосанитарным риском, и она должна была заявлена в фитосанитарном сертификате, подтверждающим, что не содержит семена опасных карантинных сорных растений.

Солома является источником засорения (заражения) карантинными объектами, таких как амброзия, горчак, повилика.

Ввоз-Вывоз каждой партии подкарантинной продукции допускается при наличии фитосанитарного сертификата в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера. В связи с выявленным нарушением Единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза, были составлены акты карантинного фитосанитарного контроля и выданы предписания на возврат груза.

Под контролем сотрудников Ошского управления вся продукция, ввозимая с нарушениями законодательства, возвращена обратно отправителю.