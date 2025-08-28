В Бишкеке обсудили образование специалистов агропромышленного комплекса

В Кыргызском национальном аграрном университете имени Скрябина состоялся круглый стол, в рамках которого прошло обсуждение актуальных вопросов сотрудничества в сфере подготовки кадров для агропромышленного комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза КР.

Основными темами обсуждения стали развитие целевого обучения студентов, внедрение обучения на рабочем месте (дуальное образование, практика, стажировка, наставничество), а также формирование эффективного взаимодействия университета и работодателей агропромышленного сектора.

По завершении круглого стола состоялось торжественное подписание Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между университетом и Ассоциацией развития агропромышленного комплекса КР.

Документ закрепит совместные усилия сторон в области целевого обучения, организации практик и стажировок на предприятиях, внедрения системы наставничества, проведения научных исследований и мероприятий, а также содействия трудоустройству выпускников.

Цель соглашения – повышение качества подготовки специалистов аграрного профиля, соответствующих современным требованиям рынка труда, и укрепление связей образования и бизнеса в агропромышленном комплексе Кыргызстана.