Погода
$ 87.15 - 87.50
€ 101.70 - 102.70

В Бишкеке обсудили образование специалистов агропромышленного комплекса

322  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызском национальном аграрном университете имени Скрябина состоялся круглый стол, в рамках которого прошло обсуждение актуальных вопросов сотрудничества в сфере подготовки кадров для агропромышленного комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза КР.

Основными темами обсуждения стали развитие целевого обучения студентов, внедрение обучения на рабочем месте (дуальное образование, практика, стажировка, наставничество), а также формирование эффективного взаимодействия университета и работодателей агропромышленного сектора.

По завершении круглого стола состоялось торжественное подписание Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между университетом и Ассоциацией развития агропромышленного комплекса КР.

Документ закрепит совместные усилия сторон в области целевого обучения, организации практик и стажировок на предприятиях, внедрения системы наставничества, проведения научных исследований и мероприятий, а также содействия трудоустройству выпускников.

Цель соглашения – повышение качества подготовки специалистов аграрного профиля, соответствующих современным требованиям рынка труда, и укрепление связей образования и бизнеса в агропромышленном комплексе Кыргызстана.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449801
Теги:
Минсельхоз, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  