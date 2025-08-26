Погода
В Ак-Талинском районе готовятся к уборке озимых без потерь

- Светлана Лаптева
В Ак-Талинском районе Нарынской области в 2025 году общая посевная площадь составила 16 084,5 га, из них под зерновые культуры отведено 5 115 га, в том числе:

  1. пшеница – 2 191 га,
  2. ячмень – 2 916 га,
  3. овёс – 8 га.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза КР, с целью организации своевременной и безубыточной уборки озимых зерновых районное управление аграрного развития совместно со специалистом по семеноводству и представителем по механизации провело встречу с владельцами 42 зерноуборочных комбайнов (механизаторами).

По итогам проверки установлено, что 98 % техники готовы к уборке. Механизаторам разъяснены требования по соблюдению технической и противопожарной безопасности (наличие песка, лопат и необходимых средств в специальных ящиках).

Кроме того, для оказания дополнительной помощи и обеспечения бесперебойного проведения уборочных работ согласовано привлечение 12 единиц комбайнов из Жети-Огузского, Сузакского, Узгенского и Тогуз-Торо районов.


