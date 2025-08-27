Привезенный с Алтая подсолнечник хорошо прижился в Ак-Тале

В Ак-Талинском районе Нарынской области с целью расширения площадей под масличные культуры в текущем году на 1 гектаре земли в качестве эксперимента был посеян подсолнечник короткого периода созревания, завезённый из Алтайского края Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

По предварительным результатам, растение хорошо прижилось и развивается в местных климатических условиях. Для переработки урожая имеется необходимое оборудование для производства масла.

В случае получения высокой урожайности и качественного масла, со следующего года планируется совместно с местными фермерами и сельскохозяйственными кооперативами увеличить площади под выращивание подсолнечника.