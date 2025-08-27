Погода
Данные о поездках казахстанцев будут передавать правоохранительным органам

- Светлана Лаптева
В Казахстане с 31 августа 2025 года перевозчики начнут передавать данные о приобретенных и забронированных билетах на самолеты, поезда и морской транспорт в правоохранительные и специальные государственные органы. Соответствующий приказ в новой редакции подписал и. о. министра транспорта Максат Калиакпаров.

Согласно новым правилам, перевозчики обязаны предоставлять государственным органам данные о пассажирах. В перечень информации входят: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, пол, гражданство, реквизиты удостоверяющего документа, маршрут следования, сведения о багаже, форма оплаты, номер места, а также, при согласии пассажира, его контактные данные.

Продажа билетов сопровождается обязательным получением согласия пассажиров на сбор и обработку персональных данных. Передача сведений осуществляется через систему информационного обмена правоохранительных и специальных государственных органов либо посредством прямой интеграции с их базами. Все временные параметры фиксируются по времени Астаны. В случае технических сбоев участники обмена обязаны оперативно устранить проблему.

Авиаперевозки. Информация передаётся дважды: за 48 часов до вылета и в течение 30 минут после окончания регистрации. Обязанность распространяется на все авиакомпании, включая иностранные, выполняющие рейсы в Казахстан и из него. В пакет входят персональные данные, сведения о билете, маршруте, месте в салоне, багаже и оплате.

Железнодорожные перевозки. Данные о пассажирах поступают через систему АСУ "Экспресс" и включают информацию о документе, маршруте, месте, а также о купленных и забронированных билетах. Передача осуществляется пять раз в сутки:

Морские перевозки. Перевозчики, включая иностранных, обязаны предоставлять данные о пассажирах, следующих морским транспортом в Казахстан, из него или транзитом с пересадкой. Сведения передаются в уполномоченные органы до четырёх раз в сутки - в зависимости от графика прибытия и отправления судов. Данные фиксируются при покупке билета в кассе морского вокзала либо при доставке билета на дом.

Приказ вступает в силу 31 августа 2025 года.

Источник: forbes.kz


Теги:
Казахстан
