В отношении должностных лиц Минкультуры возбуждено уголовное дело

В отношении ответственных должностных лиц Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, прокуратура города Бишкек провела проверку законности расходования денежных средств, выделенных Министерству культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики из Фонда президента в сумме 300 миллионов сомов.

По результатам проверки установлено: 7,6 млн сом были израсходованы Министерством не по целевому назначению; Департамент физической культуры и спорта без проведения мониторинга приобрёл спортивный инвентарь на сумму 6,2 млн сом по завышенной цене; материальные ценности и техническое оборудование на сумму 13,2 млн сом, приобретённые за счёт Фонда государственным предприятием "Кыргыз Маданият Сервис" были необоснованно уничтожены. В результате государству причинён ущерб в размере 27 127 820 сомов.

По данному факту с признаками коррупции, предусмотренной статьёй 336 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия.