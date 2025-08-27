Погода
$ 87.12 - 87.50
€ 101.70 - 102.70

Китайский рынок и логистика - возможности и ограничения для Казахстана

169  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Чтобы закрепиться на китайском рынке, необходимы стратегия, инвестиции и адаптация продукции. На первый взгляд кажется, что Китай - наш ближайший сосед и крупнейший рынок в мире, а значит, у Казахстана есть прямой и простой путь к миллиардам потребителей. Однако реальность куда сложнее, пишет forbes.kz.

Географический и экономический контекст

Казахстан граничит с КНР, но исключительно с её крупнейшей по территории провинцией - Синьцзян-Уйгурским автономным районом (население около 25 млн человек). Экономическая структура Синьцзяна во многом схожа с казахстанской: нефть, газ, уголь, фрукты, овощи, мясо-молочная продукция. По многим позициям мы - прямые конкуренты.

При этом для Синьцзяна внутренний рынок Китая открыт без транспортных, таможенных и санитарных барьеров, тогда как казахстанские поставщики сталкиваются с дополнительными издержками.

Вывод: рынок Синьцзяна относительно небольшой, а уровень конкуренции высок, что делает его ограниченно привлекательным для казахстанских производителей.

Основные центры потребления

Крупнейшие и наиболее платёжеспособные рынки Китая - Шанхай, Гуанчжоу и другие города восточного и южного побережья. Именно там сосредоточено основное потребление.

По мясо-молочной продукции Казахстану предстоит конкурировать с Австралией и Новой Зеландией, которые обладают более выгодной логистикой. По зерну - с Канадой и США, где также себестоимость и транспортные издержки ниже.

Китайский рынок регулируется жёсткими требованиями:

Санитарно-эпидемиологические стандарты (SPS) - строгие лимиты на содержание пестицидов, антибиотиков и тяжёлых металлов; обязательная аккредитация производителей животноводческой продукции в GACC - процесс сложный и длительный.

Импортные квоты и государственные операторы - поставки ряда категорий (зерно, мясо) осуществляются по госквотам или через лицензированные госкомпании, что ограничивает доступ независимых экспортеров.

Заключение

Расхожее утверждение "Китай - огромный рынок, он всё купит" вводит в заблуждение. Да, рынок действительно велик, но его география, логистика, уровень конкуренции и регуляторные барьеры делают выход на него сложной задачей. Чтобы занять устойчивые позиции, казахстанским компаниям придётся:

  1. разрабатывать комплексные маркетинговые стратегии;
  2. инвестировать в продвижение бренда;
  3. адаптировать продукцию под требования китайских регуляторов;
  4. выстраивать долгосрочные партнёрские связи внутри Китая.
  5. Только системный и ресурсно обеспеченный подход позволит не просто выйти на китайский рынок, но и закрепиться на нём в условиях жёсткой конкуренции.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449812
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  