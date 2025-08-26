Погода
С 1 сентября таксисты и курьеры освобождаются от патентов и регистрации ИП

- Светлана Лаптева
Государственная налоговая служба при Кабинете Министров Кыргызской Республики напоминает, что с 1 сентября 2025 года цифровые платформы (агрегаторы) будут уплачивать подоходный налог и страховые взносы за физических лиц, использующих их информационные системы, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно налоговому законодательству, с указанной даты вводится новый порядок налогообложения для лиц, занятых в сфере таксомоторных перевозок и курьерской доставки грузоперевозчиков и других аналогичных категорий с использованием информационных систем агрегаторов.

Таким самозанятым гражданам больше не потребуется приобретать патент и полис на услуги такси или курьерские услуги, регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, самостоятельно исчислять и уплачивать налоги, а также подавать налоговую отчетность. Все обязательства по уплате налогов и страховых взносов будет выполнять агрегатор, выступая в качестве налогового агента.

Налог будет рассчитываться автоматически как процент от дохода физических лиц по следующим ставкам подоходного налога:

– 1% - с 2025 по 2028 год;

– 2% - с 2028 по 2030 год;

– 5% - с 2030 года и далее.

Например, в период с 2025 по 2028 год ставка составит 1%. При доходе 30 000 сомов в месяц налог будет равен 300 сомам. В этом случае агрегатор удержит сумму налога и перечислит её в бюджет, а физическому лицу не нужно самостоятельно рассчитывать и уплачивать налог.

Данная норма направлена на упрощение налогового администрирования, снижение административной нагрузки на самозанятых граждан, а также обеспечение прозрачности доходов.


