ГТС предупреждает о мошенниках, выдающих себя за сотрудников таможни

В последнее время участились обращения граждан о рассылке сообщений в мессенджерах, где злоумышленники представляются сотрудниками таможенной службы с целью введения в заблуждение и получения незаконной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба ГТС.

По ее данным, выявлен Telegram-канал под названием "CUSTOMS", в котором размещаются объявления о продаже бытовой и электронной техники якобы с таможенных складов.

Данная информация недостоверна. Государственная таможенная служба не осуществляет продажу товаров, в том числе бытовой и электронной техники, с таможенных складов.

ГТС настоятельно призывает граждан быть бдительными, не доверять подобным объявлениям и воздерживаться от взаимодействия с сомнительными каналами и группами в мессенджерах, не имеющими отношения к службе.

Подлинная информация о деятельности таможенных органов публикуется исключительно на официальном сайте и в официальных аккаунтах ГТС в социальных сетях.

В случае получения подобных сообщений или выявления мошеннических действий просьба незамедлительно обращаться по телефону: +996 (312) 51 24 67.