В Узбекистане установлены правила сбора спонсорских пожертвований

128  0
- Светлана Лаптева
Установлены правила сбора спонсорских пожертвований в Узбекистане. Штраф за незаконное вмешательство может достигать 4 млн сумов

Сбор спонсорских пожертвований должен проводиться в интересах конкретных получателей и в заранее объявленные сроки.

В Узбекистане определили порядок сбора спонсорских пожертвований. Закон подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Согласно новым правилам, незаконное вмешательство должностных лиц в деятельность некоммерческих организаций влечет штраф от семи- до десятикратного размера базовой расчетной величины (2 884 000–4 120 000 сумов).

Нарушение порядка сбора пожертвований гражданами может привести к штрафу от трех до пяти БРВ (1 236 000–2 060 000 сумов), должностными лицами - от пяти до семи БРВ (2 060 000–2 884 000 сумов).

Сбор спонсорских пожертвований должен проводиться в интересах конкретных получателей и в заранее объявленные сроки. Деньги можно собирать только через прозрачные благотворительные ящики. Ящики должны быть пломбированы бумажной или цифровой пломбой и подписаны уполномоченным лицом.

Исключение составляют случаи перевода наличных на банковские счета в установленном законодательством порядке.

Источник: kursiv.media


Узбекистан
