Чалдоварская швейная фабрика возвращена государству после проверки

ГКНБ установил факт незаконной приватизации Чалдоварской швейной фабрики с земельным участком площадью 2,13 га в селе Чалдовар Панфиловского района Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, нынешний владелец- гражданин Кыргызстана Д.В.И. добровольно передал объект государству, признав факт незаконного владения.

Приватизация фабрики произошла в 2004 году без проведения аукциона или конкурса и без представления инвесторов, напрямую через решение Фрунзенского айыл окмоту №21. Действия нарушали закон КР №31 "О приватизации государственной собственности" (статья 14 "Методы приватизации государственного имущества") а также законы о недвижимости образовательных организаций, которые запрещают приватизацию и отчуждение таких объектов.

Согласно закону, стоимость объектов приватизации определяется в соответствии с нормативными актами правительства. В случае с Чалдоварской фабрикой нарушения законодательства позволили приобрести объект в частную собственность незаконно. Выявление этих нарушений и добровольная передача объекта государству восстановили законные права государства на промышленный объект и земельный участок.


ГКНБ, земельный участок, Чуйская область
