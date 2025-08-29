Погода
Доннарума договорился о переходе в "Манчестер Сити"

- Самуэль Деди Ирие
Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарума близок к переходу в английский "Манчестер Сити", сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Голкипер уже согласовал условия личного контракта с чемпионом Англии, а клубы продолжают переговоры о сумме сделки.

Ожидается, что трансфер обойдётся "Сити" менее чем в 50 миллионов евро, хотя парижане рассчитывали выручить больше.

Напомним, 12 августа Доннарума объявил об уходе из ПСЖ, выразив разочарование решением клуба. В свою очередь, парижане уже подписали пятилетний контракт с французским вратарём Люкой Шевалье, тогда как российский голкипер Матвей Сафонов решил остаться в команде.


футбол
