В Бишкеке возбуждено дело против водителя напавшего на подростка

В Бишкеке задержан водитель, напавший на подростка и повредивший авто. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

По ее данным, в милицию обратилась гражданка А.А. которая сообщила, что 25 августа водитель автомобиля "Hyundai Sonata" на улице Горького вступил в словесный конфликт с её несовершеннолетним сыном Ш.С. схватил подростка за шею, повредил левое боковое зеркало автомобиля "Volkswagen Golf 3" и скрылся с места происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 280 (Хулиганство) УК КР. Начата доследственная проверка.

В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый А.Н., 1998 года рождения, который был водворен в ИВС. Расследование продолжается.

ГУВД города Бишкек предупреждает жителей и гостей столицы: за умышленное нарушение общественного порядка, агрессивное поведение или участие в массовых драках предусмотрена уголовная ответственность по статье 280 УК КР с лишением свободы до 5 лет. Милиция призывает соблюдать закон, уважать порядок и не создавать угрозу безопасности окружающих.