Погода
$ 87.16 - 87.50
€ 101.70 - 102.70

В Бишкеке возбуждено дело против водителя напавшего на подростка

866  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке задержан водитель, напавший на подростка и повредивший авто. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

По ее данным, в милицию обратилась гражданка А.А. которая сообщила, что 25 августа водитель автомобиля "Hyundai Sonata" на улице Горького вступил в словесный конфликт с её несовершеннолетним сыном Ш.С. схватил подростка за шею, повредил левое боковое зеркало автомобиля "Volkswagen Golf 3" и скрылся с места происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 280 (Хулиганство) УК КР. Начата доследственная проверка.

В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый А.Н., 1998 года рождения, который был водворен в ИВС. Расследование продолжается.

ГУВД города Бишкек предупреждает жителей и гостей столицы: за умышленное нарушение общественного порядка, агрессивное поведение или участие в массовых драках предусмотрена уголовная ответственность по статье 280 УК КР с лишением свободы до 5 лет. Милиция призывает соблюдать закон, уважать порядок и не создавать угрозу безопасности окружающих.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449823
Теги:
задержание, несовершеннолетние, Бишкек, автомобили
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  